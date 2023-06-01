Katalog firm
SAB Biotherapeutics
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o SAB Biotherapeutics, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    This company is developing immunotherapies using targeted, fully human polyclonal antibodies for C. diff, seasonal influenza, and Type 1 diabetes. They do not rely on human donors for their products.

    sab.bio
    Strona internetowa
    2014
    Rok założenia
    126
    Liczba pracowników
    $1M-$10M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla SAB Biotherapeutics

    Powiązane firmy

    • Netflix
    • Facebook
    • Databricks
    • Apple
    • Flipkart
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby