This company is developing immunotherapies using targeted, fully human polyclonal antibodies for C. diff, seasonal influenza, and Type 1 diabetes. They do not rely on human donors for their products.
