Russian Post Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Russian Post waha się od $14,654 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $80,468 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Russian Post. Ostatnia aktualizacja: 8/14/2025

$160K

Naukowiec danych
$14.7K
Inżynier sprzętu
$24.8K
Marketing
$62.1K

Menedżer produktu
$80.5K
Inżynier oprogramowania
$35.9K
Kierownik programu technicznego
$66.9K
El rol con mayor salario reportado en Russian Post es Menedżer produktu at the Common Range Average level con una compensación total anual de $80,468. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Russian Post es $48,977.

