Rocket Companies Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Rocket Companies waha się od $75,876 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $215,735 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Rocket Companies. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $131K

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
Median $183K
Rozwój biznesu
$199K

Analityk danych
$99K
Kierownik nauki o danych
$216K
Naukowiec danych
$109K
Analityk finansowy
$119K
Zasoby ludzkie
$94.5K
Specjalista IT
$171K
Marketing
$99.5K
Projektant produktu
$171K
Kierownik projektowania produktu
$183K
Rekruter
$75.9K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$137K
Architekt rozwiązań
$186K
The highest paying role reported at Rocket Companies is Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $215,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rocket Companies is $136,680.

