Roblox
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Projektant UX

Roblox Projektant UX Pensje

Wynagrodzenie Projektant UX in United States w Roblox wynosi od $189K year dla IC1 do $470K year dla IC6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $350K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Roblox. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

45%

ROK 1

35%

ROK 2

20%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Roblox, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 45% uprawnia w 1st-ROK (11.25% kwartalnie)

  • 35% uprawnia w 2nd-ROK (8.75% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (5.00% kwartalnie)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Roblox, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (8.25% kwartalnie)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Roblox, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant UX w Roblox in United States wynosi rocznie $685,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Roblox dla stanowiska Projektant UX in United States wynosi $385,000.

Wyróżnione oferty pracy

