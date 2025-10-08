Wynagrodzenie Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania in United States w Robinhood wynosi $531K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $520K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Robinhood. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
L4
$531K
$240K
$273K
$17.7K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Robinhood, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
100%
ROK 1
W Robinhood, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)