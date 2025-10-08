Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in Canada w Robinhood wynosi od CA$148K year dla L1 do CA$201K year dla L2. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$209K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Robinhood. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Robinhood, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
100%
ROK 1
W Robinhood, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)