Robert Walters
Robert Walters Rekruter Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Rekruter in Taiwan w Robert Walters wynosi NT$999K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Robert Walters. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Łącznie rocznie
NT$999K
Poziom
-
Podstawa
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Premia
NT$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Robert Walters?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w Robert Walters in Taiwan wynosi rocznie NT$2,376,598. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Robert Walters dla stanowiska Rekruter in Taiwan wynosi NT$795,703.

