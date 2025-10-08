Katalog firm
Rivian
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Projektant UX

Rivian Projektant UX Pensje

Wynagrodzenie Projektant UX in United States w Rivian wynosi od $160K year dla RIV-4 do $212K year dla RIV-6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $172K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Rivian. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Średnie Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
RIV-3
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Product Designer
$160K
$141K
$15K
$3.3K
RIV-5
Senior Product Designer
$221K
$167K
$39.4K
$13.9K
RIV-6
Staff Product Designer
$212K
$174K
$25K
$13K
Pokaż 3 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcji
RSU

W Rivian, RSUs podlegają 2-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 50% uprawnia w 1st-ROK (12.50% kwartalnie)

  • 50% uprawnia w 2nd-ROK (12.50% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Rivian, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Rivian, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant UX w Rivian in United States wynosi rocznie $252,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Rivian dla stanowiska Projektant UX in United States wynosi $195,535.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Rivian

Powiązane firmy

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby