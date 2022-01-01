Katalog firm
Ritual
Ritual Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ritual waha się od $96,768 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $243,040 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ritual. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Asystent administracyjny
$112K
Marketing
$102K
Operacje marketingowe
$131K

Projektant produktu
$99.5K
Menedżer produktu
$241K
Inżynier oprogramowania
$96.8K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$243K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ritual to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $243,040. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ritual wynosi $112,200.

