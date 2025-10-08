Katalog firm
Riskified
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

  • Israel

Riskified Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Israel

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Israel w Riskified wynosi ₪495K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Riskified. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Mediana Pakietu
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Łącznie rocznie
₪495K
Poziom
L2
Podstawa
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Premia
₪33.7K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Riskified?

₪566K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Riskified in Israel wynosi rocznie ₪645,885. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Riskified dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Israel wynosi ₪486,495.

Inne zasoby