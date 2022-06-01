Katalog firm
Riskified Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Riskified wynosi od $96,592 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $206,500 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Riskified. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $142K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier DevOps

Sprzedaż
Median $207K
Rozwój Biznesu
$162K

Analityk Danych
$131K
Analityk Danych
$129K
Zasoby Ludzkie
$96.6K
Operacje Marketingowe
$118K
Projektant Produktu
$122K
Menedżer Produktu
$173K
Inżynier Sprzedaży
$189K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$199K
Architekt Rozwiązań
$159K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Riskified jest Sprzedaż z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $206,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Riskified wynosi $150,508.

Inne zasoby