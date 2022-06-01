Katalog firm
Rise People
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Rise People Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Rise People wynosi od $40,079 całkowitej rekompensaty rocznie dla Copywriter na dolnym końcu do $118,286 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Rise People. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Copywriter
$40.1K
Menedżer Produktu
$60.8K
Inżynier Oprogramowania
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $118K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Rise People jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $118,286. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Rise People wynosi $78,387.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Rise People

Powiązane firmy

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby