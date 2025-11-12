Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Gier Wideo in Greater Los Angeles Area w Riot Games wynosi od $141K year dla P1 do $375K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Los Angeles Area year wynosi w sumie $218K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Riot Games. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$220K
$185K
$3.3K
$31.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***