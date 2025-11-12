Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Gier Wideo in United States w Riot Games wynosi od $141K year dla P1 do $371K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $255K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Riot Games. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$225K
$189K
$5K
$31.1K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***