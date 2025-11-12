Riot Games Inżynier Oprogramowania Backend Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in United States w Riot Games wynosi od $133K year dla P1 do $430K year dla P5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $248K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Riot Games. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia P1 Associate Software Engineer ( Poziom początkujący ) $133K $121K $0 $12K P2 Software Engineer $200K $165K $0 $34.8K P3 Senior Software Engineer $237K $188K $4.7K $44.4K P4 Staff Software Engineer $305K $226K $0 $79.3K Pokaż 3 Więcej poziomów

