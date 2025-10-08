Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in India w RingCentral wynosi ₹2.59M year dla L1. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.71M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w RingCentral. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W RingCentral, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)