  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

  • India

RingCentral Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w India

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in India w RingCentral wynosi ₹2.59M year dla L1. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.71M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w RingCentral. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
L1
(Poziom początkujący)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W RingCentral, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w RingCentral in India wynosi rocznie ₹4,661,832. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w RingCentral dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in India wynosi ₹2,692,442.

