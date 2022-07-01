Katalog firm
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ridgemont Equity Partners wynosi od $121,390 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $278,600 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ridgemont Equity Partners. Ostatnia aktualizacja: 11/29/2025

Sprzedaż
$121K
Inżynier Oprogramowania
$279K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Ridgemont Equity Partners jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $278,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ridgemont Equity Partners wynosi $199,995.

