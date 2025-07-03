Katalog firm
Ricardo
Ricardo Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ricardo waha się od $8,501 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Badacz UX na dolnym końcu do $100,000 dla Inżynier mechanik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ricardo. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier mechanik
Median $100K
Inżynier oprogramowania
$34.2K
Badacz UX
$8.5K

Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ricardo to Inżynier mechanik z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $100,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ricardo wynosi $34,232.

