Rhumbix
Rhumbix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Rhumbix wynosi od $150,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $187,060 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Rhumbix. Ostatnia aktualizacja: 11/29/2025

Projektant Produktu
$151K
Inżynier Oprogramowania
$187K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Rhumbix jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $187,060. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Rhumbix wynosi $168,905.

