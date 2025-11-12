Katalog firm
Rho
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States w Rho wynosi $201K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Rho. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Mediana Pakietu
company icon
Rho
Software Engineer
New York, NY
Łącznie rocznie
$201K
Poziom
L5
Podstawa
$200K
Stock (/yr)
$1K
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w Rho?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Rho in United States wynosi rocznie $390,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Rho dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States wynosi $165,000.

