Research Innovations
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Inżynier Oprogramowania Full-Stack

  • United States

Research Innovations Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w United States

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States w Research Innovations wynosi $164K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $173K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Research Innovations. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer I
(Poziom początkujący)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$164K
$159K
$0
$5.3K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 1 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w Research Innovations?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Research Innovations in United States wynosi rocznie $190,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Research Innovations dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in United States wynosi $148,610.

