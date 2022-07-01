Katalog firm
Replicant
Replicant Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Replicant wynosi od $73,738 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $306,000 dla Inżynier Sprzedaży na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Replicant. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $103K
Projektant Produktu
$84.3K
Menedżer Produktu
$251K

Sprzedaż
$73.7K
Inżynier Sprzedaży
$306K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$139K
Architekt Rozwiązań
$84.1K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Replicant, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Replicant jest Inżynier Sprzedaży at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $306,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Replicant wynosi $103,013.

Inne zasoby