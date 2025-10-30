Wynagrodzenie Menedżer Programu in United States w Remitly wynosi od $218K year dla L3 do $272K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $250K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Remitly. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Remitly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)