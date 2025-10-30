Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Remitly wynosi od $102K year dla L1 do $419K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $174K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Remitly. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Remitly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)