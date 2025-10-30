Katalog firm
Remitly
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Finansowy

  • Wszystkie pensje Analityk Finansowy

Remitly Analityk Finansowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Finansowy in Israel w Remitly wynosi od ₪313K do ₪445K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Remitly. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₪354K - ₪403K
Israel
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₪313K₪354K₪403K₪445K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Finansowy zgłoszeń w Remitly aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪68.9K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪75.8K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Remitly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Finansowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Remitly in Israel wynosi rocznie ₪444,725. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Remitly dla stanowiska Analityk Finansowy in Israel wynosi ₪312,815.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Remitly

Powiązane firmy

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby