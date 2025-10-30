Remitly Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Remitly wynosi od $173K year dla L2 do $150K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $163K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Remitly. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $173K $120K $52.5K $0 L3 $150K $115K $35K $0 L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 1 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Remitly, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

