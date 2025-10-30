Katalog firm
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Reliance Industries Limited wynosi ₹1.76M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Reliance Industries Limited. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Reliance Industries Limited
Full-Stack Software Engineer
Mumbai, MH, India
Łącznie rocznie
₹1.76M
Poziom
L2
Podstawa
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹151K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Reliance Industries Limited in India wynosi rocznie ₹2,665,114. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Reliance Industries Limited dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,495,246.

