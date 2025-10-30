Katalog firm
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Menedżer Projektowania Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektowania Produktu in India w Reliance Industries Limited wynosi od ₹2.3M do ₹3.15M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Reliance Industries Limited. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹2.49M - ₹2.96M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹2.3M₹2.49M₹2.96M₹3.15M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Reliance Industries Limited?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektowania Produktu w Reliance Industries Limited in India wynosi rocznie ₹3,146,944. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Reliance Industries Limited dla stanowiska Menedżer Projektowania Produktu in India wynosi ₹2,298,637.

