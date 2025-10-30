Katalog firm
Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in Sweden w RELEX Solutions wynosi od SEK 571K do SEK 795K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w RELEX Solutions. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

SEK 612K - SEK 721K
Sweden
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
SEK 571KSEK 612KSEK 721KSEK 795K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Block logo
+SEK 553K
Robinhood logo
+SEK 848K
Stripe logo
+SEK 191K
Datadog logo
+SEK 334K
Verily logo
+SEK 210K
Jakie są poziomy kariery w RELEX Solutions?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w RELEX Solutions in Sweden wynosi rocznie SEK 795,385. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w RELEX Solutions dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in Sweden wynosi SEK 571,045.

