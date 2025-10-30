Katalog firm
RELEX Solutions
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

RELEX Solutions Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Finland w RELEX Solutions wynosi €63.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w RELEX Solutions. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Łącznie rocznie
€63.3K
Poziom
L3
Podstawa
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
15 Lata
Jakie są poziomy kariery w RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w RELEX Solutions in Finland wynosi rocznie €86,575. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w RELEX Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Finland wynosi €63,294.

Inne zasoby