Katalog firm
Regrow
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Regrow Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Regrow wynosi od $132,098 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na dolnym końcu do $223,875 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Regrow. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Zasoby Ludzkie
$224K
Rekruter
$159K
Inżynier Oprogramowania
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$132K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Regrow jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $223,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Regrow wynosi $147,668.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Regrow

Powiązane firmy

  • Flipkart
  • PayPal
  • Apple
  • Uber
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby