Regalix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Regalix wynosi od $3,649 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $9,563 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Regalix . Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025