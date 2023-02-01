Katalog firm
Regalix
Regalix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Regalix wynosi od $3,649 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $9,563 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Regalix. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Obsługa Klienta
$3.6K
Analityk Danych
$9.6K
Inżynier Oprogramowania
$7K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Regalix jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $9,563. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Regalix wynosi $6,978.

