REEF Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w REEF wynosi od $72,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $225,106 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników REEF. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Analityk Biznesowy
Median $72K
Menedżer Produktu
Median $85K
Menedżer Projektu
$113K

Sprzedaż
$225K
Inżynier Oprogramowania
Median $80K
Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W REEF, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (1.67% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w REEF jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $225,106. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w REEF wynosi $85,000.

