Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Reddit wynosi od $148K year dla IC1 do $874K year dla IC6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $405K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Reddit. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
100%
ROK 1
W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
