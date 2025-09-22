Katalog firm
Reddit
  Pensje
  Menedżer Produktu

  Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Reddit Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Reddit wynosi od $384K year dla IC1 do $445K year dla IC5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $478K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Reddit. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
IC1
Associate Product Manager
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
Product Manager I
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
Product Manager II
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
Senior Product Manager
$316K
$210K
$106K
$0
Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Najczęściej zadawane pytania

Reddit in United StatesMenedżer Produktu最高薪酬方案，年度總薪酬為$778,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
RedditMenedżer Produktu職位 in United States年度總薪酬中位數為$450,000。

