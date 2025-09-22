Katalog firm
Reddit Operacje Biznesowe Pensje

Średnia całkowita rekompensata Operacje Biznesowe w Reddit wynosi od $221K do $308K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Reddit. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$237K - $279K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$221K$237K$279K$308K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Reddit, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Operacje Biznesowe w Reddit wynosi rocznie $307,827. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Reddit dla stanowiska Operacje Biznesowe wynosi $221,004.

Inne zasoby