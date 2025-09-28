Katalog firm
realtor.com
realtor.com Projektant Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Projektant Produktu in United States w realtor.com wynosi $179K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w realtor.com. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Łącznie rocznie
$179K
Poziom
hidden
Podstawa
$162K
Stock (/yr)
$0
Premia
$16.2K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w realtor.com?

$160K

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Projektant Produktu at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Projektant Produktu role in United States is $171,400.

