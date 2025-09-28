Katalog firm
realtor.com
Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w realtor.com wynosi od $141K year dla T2 do $196K year dla T5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $181K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w realtor.com. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Najnowsze zgłoszenia pensji
