Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in Taiwan w Realtek Semiconductor wynosi od NT$1.92M do NT$2.78M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Realtek Semiconductor. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

NT$2.17M - NT$2.52M
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
NT$1.92MNT$2.17MNT$2.52MNT$2.78M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

NT$5.08M

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Realtek Semiconductor in Taiwan wynosi rocznie NT$2,779,696. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Realtek Semiconductor dla stanowiska Menedżer Produktu in Taiwan wynosi NT$1,915,421.

