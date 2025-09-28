Katalog firm
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Taiwan w Realtek Semiconductor wynosi od NT$2.66M do NT$3.72M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Realtek Semiconductor. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

NT$2.89M - NT$3.5M
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
NT$2.66MNT$2.89MNT$3.5MNT$3.72M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

NT$5.08M

Jakie są poziomy kariery w Realtek Semiconductor?

Realtek Semiconductor in TaiwanのAnalityk Danychで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NT$3,723,462です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Realtek SemiconductorのAnalityk Danych職種 in Taiwanで報告されている年間総報酬の中央値はNT$2,664,201です。

