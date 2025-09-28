Katalog firm
REA Group
REA Group Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Australia w REA Group wynosi A$205K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w REA Group. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Łącznie rocznie
A$205K
Poziom
Lead Developer
Podstawa
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Premia
A$16.5K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w REA Group?

A$249K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w REA Group in Australia wynosi rocznie A$335,240. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w REA Group dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Australia wynosi A$192,062.

