REA Group Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń REA Group waha się od $76,389 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $144,619 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy REA Group. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $106K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier danych

Menedżer produktu
Median $127K
Projektant produktu
Median $76.4K

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $131K
Analityk danych
$100K
Naukowiec danych
$119K
Architekt rozwiązań
$145K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w REA Group to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $144,619. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w REA Group wynosi $119,100.

