RBC Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w RBC wynosi od $36,123 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $201,000 dla Szef Sztabu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników RBC. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Inżynier Oprogramowania
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Inżynier iOS

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Analityk Biznesowy
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Menedżer Produktu
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Analityk Danych
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analityk Finansowy
Median $64.3K

Risk Analyst

Projektant Produktu
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Projektant UX

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $127K
Analityk Danych
Median $57.7K
Menedżer Projektu
Median $71.1K
Bankier Inwestycyjny
Median $75.1K
Architekt Rozwiązań
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Badacz UX
Median $86.7K
Aktuariusz
Median $68.7K
Księgowy
Median $71K
Operacje Biznesowe
Median $51.1K
Obsługa Klienta
Median $38K
Marketing
Median $101K
Sprzedaż
Median $36.1K
Menedżer Programu
Median $138K
Menedżer Operacji Biznesowych
Median $99K
Menedżer Programu Technicznego
Median $100K
Menedżer Analityki Danych
Median $82.1K
Asystent Administracyjny
$38.3K
Rozwój Biznesu
$44.7K
Szef Sztabu
$201K
Rozwój Korporacyjny
$110K
Projektant Graficzny
$48.9K
Zasoby Ludzkie
$200K
Prawny
$56.8K
Konsultant Zarządzania
$44.4K
Operacje Marketingowe
Median $69.5K
Menedżer Partnerów
$113K
Menedżer Projektowania Produktu
$164K
Redaktor Techniczny
$45.2K
Całkowite Wynagrodzenia
$95.6K
Inwestor Venture Capital
$121K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W RBC, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w RBC jest Szef Sztabu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w RBC wynosi $79,163.

