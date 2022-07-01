Katalog firm
Raya
Raya Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Raya wynosi od $4,534 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $190,950 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Raya. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $175K
Analityk Biznesowy
$4.5K
Analityk Danych
$11.9K

Menedżer Produktu
$191K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Raya jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $190,950. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Raya wynosi $93,470.

