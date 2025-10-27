Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Arab Emirates w Rapyd wynosi AED 441K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Rapyd. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Łącznie rocznie
AED 441K
Poziom
Backend Developer
Podstawa
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Premia
AED 0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Rapyd?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Rapyd in United Arab Emirates wynosi rocznie AED 516,795. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Rapyd dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Arab Emirates wynosi AED 431,998.

Inne zasoby