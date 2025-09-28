Katalog firm
Ramagundam Fertilizers and Chemicals
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

Ramagundam Fertilizers and Chemicals Inżynier Mechanik Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Mechanik in India w Ramagundam Fertilizers and Chemicals wynosi od ₹1.14M do ₹1.63M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ramagundam Fertilizers and Chemicals. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹1.31M - ₹1.53M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹1.14M₹1.31M₹1.53M₹1.63M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₹13.95M

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Ramagundam Fertilizers and Chemicals in India wynosi rocznie ₹1,627,843. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ramagundam Fertilizers and Chemicals dla stanowiska Inżynier Mechanik in India wynosi ₹1,140,881.

