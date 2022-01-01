Katalog firm
Rally Health
Rally Health Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Rally Health waha się od $89,445 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Zasoby ludzkie na dolnym końcu do $321,300 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Rally Health. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Naukowiec danych
$321K
Zasoby ludzkie
$89.4K
Projektant produktu
Median $153K

Menedżer produktu
Median $210K
Rekruter
$156K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $305K
Kierownik programu technicznego
$219K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
Options

W firmie Rally Health, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (12.50% półrocznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (12.50% półrocznie)

