Średnia całkowita rekompensata Menedżer Analityki Danych in United States w Rakuten Americas wynosi od $148K do $211K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Rakuten Americas. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$169K - $198K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$148K$169K$198K$211K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Rakuten Americas?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w Rakuten Americas in United States wynosi rocznie $210,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Rakuten Americas dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in United States wynosi $147,600.

