  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Raksul Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Japan w Raksul wynosi ¥10.76M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Raksul. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Łącznie rocznie
¥10.76M
Poziom
G4
Podstawa
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Premia
¥0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Raksul?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Raksul in Japan wynosi rocznie ¥12,700,575. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Raksul dla stanowiska Menedżer Produktu in Japan wynosi ¥10,757,930.

