Raisin Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Raisin wynosi od $60,022 całkowitej rekompensaty rocznie dla Cybersecurity Analyst na dolnym końcu do $110,546 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Raisin . Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025