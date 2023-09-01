Katalog firm
Raisin
Raisin Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Raisin wynosi od $60,022 całkowitej rekompensaty rocznie dla Cybersecurity Analyst na dolnym końcu do $110,546 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Raisin. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
Median $91.3K
Menedżer Produktu
Median $83.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Cybersecurity Analyst
$60K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w Raisin jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $110,546. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Raisin wynosi $87,521.

